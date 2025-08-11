После исторических договорённостей между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне кремлёвский пропагандист Владимир Соловьёв в очередной раз забился в истерике.

В эфире своих программ он разразился тирадой о том, что «на Каспии появится база НАТО», и в очередной раз попытался запугать Азербайджан войной, заявив о возможности «новой СВО». Оно и неудивительно: для российской пропаганды такие мирные инициативы — словно нож по самолюбию, ведь рушатся привычные схемы давления, а роль Москвы в регионе тает на глазах.

Соловьёв, привыкший вещать с позиции силы, явно не может смириться с тем, что теперь архитектура мира на Южном Кавказе формируется БЕЗ УЧАСТИЯ Кремля — и с опорой на Вашингтон.

Другой истеричкой в российской пропаганде оказался депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв. После того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить два миллиона долларов Украине на закупку произведённого в Азербайджане электрического оборудования в рамках гуманитарной помощи, в Москве в адрес Баку прозвучали еще угрозы.

Гурулёв заявил, что Россия может ввести запрет на импорт азербайджанских товаров и «пощипать» азербайджанских предпринимателей в стране. По его словам, «это не от большого ума — портить отношения с таким большим соседом, как Россия», а отсутствие азербайджанской продукции «в России ничего не изменит», тогда как «в Азербайджане ситуация сильно изменится».

Но на этом Гурулёв не остановился, добавив, что «специальная военная операция — понятие растяжимое, растяжимое по всей границе РФ», фактически намекнув на возможность военных действий.

Как видно, российские пропагандисты бьются в конвульсиях, а это их состояние отражает настоящую обстановку в Кремле — нервозность. Последняя вызвана тем, что положен конец «монополии России» на региональные процессы.