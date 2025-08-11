Новость о резком закрытии русского отделения в высших учебных заведениях Азербайджана, ввергшая русскоговорящее население в панику, оказалась фейком.

В понедельник, 11 августа, в день, когда Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале выбора специальностей для поступающих, в СМИ прошла странная новость о закрытии русского отделения практически во всех азербайджанских университетах (представлен перечень вузов), которая вызвала очень много вопросов.

В связи с этим корреспондент Minval связался с ГЭЦ, чтобы пролить свет на данное обстоятельство. Как объяснили в ведомстве, некоторые СМИ неверно просмотрели данные в журнале «Абитуриент», забыв ознакомиться с информацией о приеме абитуриентов в русском отделении, опубликованной в отдельном журнале. Таким образом, были сделаны неверные выводы, вызвавшие путаницу.

«Список плановых мест для русского сектора был опубликован отдельно, на русском языке, в журнале «Абитуриент, №4″», — сообщили в ГЭЦ.