Эстония намерена взять кредит для финансирования оборонных расходов.

По словам главы Департамента государственного казначейства Министерства финансов Янно Лурмееса, которого цитирует ERR, Эстония планирует занять от €2 миллиардов до €3,6 миллиарда при поддержке Еврокомиссии.

«Эстония заинтересована в получении кредита. Министерство обороны подготовило и направило в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита, но весь этот процесс пока находится на относительно ранней стадии», — заявил он.

При этом точная сумма кредита пока не определена, как и срок его погашения. Кредит можно будет взять на срок до 45 лет.

Как заявил руководитель департамента НАТО и ЕС Минобороны Эстонии Калле Кирсс, оборонный заём планируется использовать на закупку зенитных ракет для ПВО средней и малой дальности, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, боевых машин пехоты, а также для пополнения вооружения Военно-морских сил республики.