Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал распространяемые в соцсетях спекуляции вокруг Зангезурского коридора.

«Все не так, как преувеличивают в новостях. Требования Исламской Республики, связанные с этим маршрутом, были учтены», – заявил он.

Отвечая на вопрос о присутствии США в регионе, Пезешкиан отметил, что это лишь один из факторов. По его словам, важные для Тегерана вопросы территориальной целостности и свободного пути в Европу или на север также были учтены.

«Единственная озабоченность в том, что эту дорогу будут строить американские и армянские компании», – добавил президент.

Напомним, накануне советник Хаменеи Али Велаяти пообещал «заблокировать» поддерживаемый США коридор через Зангезур — «с Россией или без неё». Он назвал проект «угрозой территориальной целостности» Армении и безопасности региона, сравнил «арендную» идею Трампа с Панамским каналом и пригрозил, что коридор станет кладбищем для «наёмников Трампа».