Иран выступает против создания Зангезурского коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, и будет «всячески препятствовать» реализации данного проекта. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти.

«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее. На самом деле мы уверены, что стратегически Россия также настроена против этого коридора», — сказал он в интервью агентству Tasnim.

Велаяти добавил, что «страны НАТО хотят ослабить сотрудничество Ирана и РФ путем передачи Зангезурского коридора под управление США». Он также заявил, что Азербайджан может «использовать территорию Ирана для установления связи с Нахчываном вместо изменения границ».