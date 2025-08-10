Азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности, в прошлом боевой пилот ВВС Азербайджана Агиль Рустамзаде написал в соцсети «Фейсбук» о последствиях российского вторжения в Грузию в 2008 году.

«Пятидневная война (7-12 августа ) 2008 года стала:

• переломом в российской внешней политике — переход от “дипломатии” к силовому давлению;

• уроком для постсоветских стран: никто не гарантирует защиты от силового вмешательства;

• прелюдией к украинским событиям 2014 года.

С точки зрения России — это была операция по демонстрации силы и защите интересов в “ближнем зарубежье”. С точки зрения Запада и Грузии — агрессия и нарушение суверенитета», — отметил Рустамзаде.