По данным Национальной службы гидрометеорологии, 10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, но ближе к ночи местах возможны дожди и грозы. Временами будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-27°, днем 32-35°. Атмосферное давление опустится ниже нормы — около 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70%-80%, днем 40%-45%.

В регионах Азербайджана погода также будет преимущественно без осадков, но с утра, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможны ливни с градом, а ночью и утром — местами туман. Восточный ветер в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-37°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25°.