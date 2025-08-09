В ходе визита в Вашингтон президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп провели примечательную беседу в Белом доме.

Президент Ильхам Алиев заявил:

«Конец длившимся 33 года санкциям. Это стало возможным благодаря Президенту Трампу».

Президент Дональд Трамп отметил:

«У Вас великий народ. До нашего личного знакомства Вы сказали обо мне прекрасные слова. Даже до нашей победы на выборах».

Ильхам Алиев подтвердил:

«Да, до того, как Вы победили. Это были мои искренние слова. За все то, что Вы сделали в первый срок своего президентства, Вы заслуживаете симпатию азербайджанского народа и международной общественности. За последние несколько месяцев Вы принесли мир в Азию, Африку и, наконец, на Южный Кавказ. Это невероятно».

Дональд Трамп в ответ упомянул урегулирование между Пакистаном и Индией:

«Это был серьезный вопрос, потому что обе страны обладают ядерным оружием».

Алиев добавил:

«Камбоджа и Таиланд».

Трамп согласился:

«Да, мы сделали большие дела. Вы бы тоже сделали это. Ваш конфликт тоже является серьезным вопросом. Сколько он длился — 33 года, 35 лет?»

Алиев уточнил:

«Да, конфликт начался в 1988 году. Однако активная фаза военного противостояния началась в 1991–1992 годах».

Трамп отметил, что конфликт не разрешался, на что Алиев ответил:

«Нет. Война была остановлена в 1994 году и начался период бесконечных, лишенных смысла переговоров».

Трамп подчеркнул:

«Это очень серьезный вопрос».

Алиев заявил:

«Конечно, Вы сотворили чудо».

Трамп добавил:

«Однако пресса никогда не хочет слышать это».

Алиев ответил:

«Азербайджанская пресса осветит это».

Трамп сказал:

«Вы великий лидер».

Алиев ответил:

«Великий лидер сидит рядом со мной».

Далее Дональд Трамп предложил подарок:

«У меня для Вас подарок. Позвольте его вручить. Думаю, он Вам понравится».

Алиев пошутил:

«У меня девять внуков. Если позволите, я бы взял все».

Трамп удивился:

«У Вас 9 внуков? Дайте мне еще монет. Вы прекрасно ведете переговоры. Эти монеты нравятся всем. Это лучшая монета в мире. Возможно, самая дорогая монета в мире. Пусть подойдут члены делегации и сфотографируют Вас».

Затем Дональд Трамп вручил Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома, сказав:

«У меня для Вас еще один подарок. Это символические ключи от Белого дома. Я вручаю их в редких случаях».