В ходе визита в Вашингтон президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп провели примечательную беседу в Белом доме.
Президент Ильхам Алиев заявил:
«Конец длившимся 33 года санкциям. Это стало возможным благодаря Президенту Трампу».
Президент Дональд Трамп отметил:
«У Вас великий народ. До нашего личного знакомства Вы сказали обо мне прекрасные слова. Даже до нашей победы на выборах».
Ильхам Алиев подтвердил:
«Да, до того, как Вы победили. Это были мои искренние слова. За все то, что Вы сделали в первый срок своего президентства, Вы заслуживаете симпатию азербайджанского народа и международной общественности. За последние несколько месяцев Вы принесли мир в Азию, Африку и, наконец, на Южный Кавказ. Это невероятно».
Дональд Трамп в ответ упомянул урегулирование между Пакистаном и Индией:
«Это был серьезный вопрос, потому что обе страны обладают ядерным оружием».
Алиев добавил:
«Камбоджа и Таиланд».
Трамп согласился:
«Да, мы сделали большие дела. Вы бы тоже сделали это. Ваш конфликт тоже является серьезным вопросом. Сколько он длился — 33 года, 35 лет?»
Алиев уточнил:
«Да, конфликт начался в 1988 году. Однако активная фаза военного противостояния началась в 1991–1992 годах».
Трамп отметил, что конфликт не разрешался, на что Алиев ответил:
«Нет. Война была остановлена в 1994 году и начался период бесконечных, лишенных смысла переговоров».
Трамп подчеркнул:
«Это очень серьезный вопрос».
Алиев заявил:
«Конечно, Вы сотворили чудо».
Трамп добавил:
«Однако пресса никогда не хочет слышать это».
Алиев ответил:
«Азербайджанская пресса осветит это».
Трамп сказал:
«Вы великий лидер».
Алиев ответил:
«Великий лидер сидит рядом со мной».
Далее Дональд Трамп предложил подарок:
«У меня для Вас подарок. Позвольте его вручить. Думаю, он Вам понравится».
Алиев пошутил:
«У меня девять внуков. Если позволите, я бы взял все».
Трамп удивился:
«У Вас 9 внуков? Дайте мне еще монет. Вы прекрасно ведете переговоры. Эти монеты нравятся всем. Это лучшая монета в мире. Возможно, самая дорогая монета в мире. Пусть подойдут члены делегации и сфотографируют Вас».
Затем Дональд Трамп вручил Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома, сказав:
«У меня для Вас еще один подарок. Это символические ключи от Белого дома. Я вручаю их в редких случаях».