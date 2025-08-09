Главные политические новости Южного Кавказа приходят из Вашингтона. И нет сомнений, что эти новости — точнее, достигнутые в США договорённости и подписанные документы — будут определять политические тренды всего региона, а не только Азербайджана и Армении, на годы вперёд.

Подводить итоги такого рода «дипломатических раундов» и легко, и трудно. Названия документов говорят сами за себя: приостановка действия 907-й поправки, соглашение о сотрудничестве между SOCAR и Exxon Mobil, наконец, документы, которые зафиксировали прогресс мирного процесса между Баку и Ереваном и новые реалии Зангезурского коридора, где теперь гарантом выступают уже США во главе с президентом Дональдом Трампом… Но, рассказывая о каждом из этих документов в отдельности, есть риск «не увидеть за деревьями леса» — не заметить той титанической, часто незаметной дипломатической работы, которую провёл Азербайджан под руководством своего президента Ильхама Алиева и на американском треке, и в сфере мирного процесса.

Здесь, наверное, надо вспомнить, как ещё в 2024 году, месяца за три до прошедших в США 5 ноября президентских выборов, президент Азербайджана Ильхам Алиев на Глобальном медиафоруме в Шуше весьма высоко оценил деятельность Дональда Трампа во время его первого президентства, отметив, что за время его каденции не началась ни одна война, что на тот момент кандидат в президенты США от Республиканской партии отдаёт приоритет семейным ценностям и многое другое. Такая поддержка дорогого стоит. На следующем Глобальном медиафоруме, уже в 2025 году, президент Азербайджана весьма высоко оценил и усилия Дональда Трампа по продвижению мирного процесса между Баку и Ереваном, и его стремление «осушить вашингтонское болото», пообещав в случае необходимости и нашу поддержку. Именно этот отрывок из выступления президента Азербайджана, напомним, Дональд Трамп разместил в своём аккаунте в социальных сетях. А это не просто «внимание и высокая оценка» — думающим экспертам уже тогда было понятно, что отношения США и Азербайджана выходят на новый уровень и две страны с успехом преодолевают то, что наворотила здесь «самая проармянская в истории» администрация Байдена-Блинкена.

В США подписан меморандум о создании рабочей группы, которая подготовит Хартию о стратегическом партнёрстве двух стран. Аналогичный документ, напомним, уже «под занавес» администрация Байдена подписала с Арменией, даже не подумав его как-то уравновесить. Но теперь Баку и Вашингтон собираются подписывать не «бумажку для галочки», не «политическую скороспелку» — идёт работа над документом, который будет отвечать интересам обеих стран. И откроет для Азербайджана возможности сотрудничества с США не только в такой традиционной сфере, как энергетика, но ещё и в региональном транзите, в сфере искусственного интеллекта, в борьбе с терроризмом, в поставках продукции оборонного значения.

Приостанавливается действие дискриминационной 907-й поправки. Можно сколько угодно приводить данные и цифры, что эта поправка уже не оказывала такого серьёзного влияния на отношения двух стран, что Азербайджан, в общем-то, уже не нуждался в американской помощи и т. д., а то, что произошло в 1992 году, можно уже забыть – много воды утекло… Но весь вопрос в том, что утекло не только много воды, но и предостаточно крови. И самое главное — уже в девяностые 907-ю поправку начали корректировать. О полной её приостановке Азербайджан и США договорились в 2001 году, когда после терактов 11 сентября Вашингтон инициировал военную операцию в Афганистане и встал вопрос о необходимости логистической поддержки со стороны Азербайджана. А «сонный Джо» не только успешно и торопливо вывел из Афганистана войска (что, в общем-то, напоминало бегство), но и тут же извлёк 907-ю поправку из мусорной корзины, старательно разгладил и водрузил на стол. И вот теперь она опять отправляется в корзину — где ей и место.

И тем более примечательные события на том треке, который в принципе можно было бы назвать и «мирным», и армяно-азербайджанским. О том, что настало время перевернуть страницу конфликта и совместно строить мирное будущее, в Азербайджане заговорили ещё в те дни, когда над Карабахом и Восточным Зангезуром в прямом смысле слова ещё не до конца рассеялся дым после 44-дневной Отечественной войны. Но, к сожалению, тогда в Ереване слишком увлеклись надеждами на реванш.

И вот теперь в Вашингтоне подведены итоги. Мирный процесс развивается именно по «дорожной карте», составленной Азербайджаном. Мирное соглашение — на основе взаимного признания территориальной целостности. Никакого упоминания об «армянах Нагорного Карабаха», «отложенном статусе» и прочих форточках для реванша — а попытки протащить что-то такое, будем реалистами, были. Армения выполнила одно из важных условий Азербайджана — Никол Пашинян вместе с Ильхамом Алиевым подписал обращение в ОБСЕ о роспуске Минской группы. Пока договор только парафирован министрами иностранных дел. Настоящее подписание — после того, как будут внесены изменения в Конституцию Армении. Наконец, сдвинулся с мёртвой точки очень важный для Азербайджана вопрос транзита в Нахчыван. Теперь этот проект будет реализовываться на основе гарантий США.

И такой итог — более чем закономерен.

Можно долго гадать, когда именно в регионе произошёл «военный перелом». Строго говоря, о том, что у конфликта теперь есть военное решение, а рассуждения о будто бы «одержанной Арменией военной победе» были несколько преждевременны, думающие аналитики заговорили ещё после апреля 2016 года. Но теперь, к Вашингтонскому раунду, сомнений уже не осталось. Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне, освободив долину реки Арас, Восточный Зангезур, города Шуша и Гадрут. Жёстко пресёк попытки Еревана и тех, кто за ним стоял, перекроить результаты войны — это и попытка забросить диверсантов в леса Ходжавенда уже в декабре 2020 года, и игры в фортификацию, которые стали поводом для военных операций Qisas и Qisas-2, и размещение в Лачине азербайджанского пограничного пункта, и отпор провокациям Армении вдоль условной границы. Сегодня, к старту переговоров в Вашингтоне, у Еревана уже не остаётся места для иллюзий: Азербайджан не просто одержал блестящую победу в войне, но ещё и обеспечил себе стартовые позиции на переговорах. Куда ещё следует добавить независимую энергетическую политику, продуманную логистику, международную поддержку на самых разных площадках…

Дипломатическая победа выглядит именно так.