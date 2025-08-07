Готовящаяся трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне стала самым обсуждаемым событием. Эта встреча, по словам источников, готовилась в условиях крайней секретности и может ознаменовать собой новый этап в процессе мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Вашингтон, по сути, перехватывает инициативу в регионе, где до недавнего времени доминировала Москва. Активная дипломатическая работа американской стороны и возможное подписание итогового меморандума — свидетельство крайней заинтересованности США в регионе Южного Кавказа. Это вызывает обеспокоенность у России и Ирана. Особенно на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Россией, что, по мнению экспертов, стало одной из ключевых тенденций последних лет.

Для более глубокого анализа происходящего корреспондент Minval Politika обратился к руководителю Центра политических исследований «Атлас», политологу Эльхану Шахиноглу.

По словам политолога, подготовка трехсторонней встречи в Белом доме велась в условиях строгой конфиденциальности.

«Информация о встрече начала просачиваться в вашингтонские круги лишь за несколько дней до её предполагаемой даты. Это неудивительно — ни Баку, ни Ереван не были заинтересованы в преждевременной огласке. Причина в том, что тёплые отношения государств Южного Кавказа с Вашингтоном раздражают Москву и Тегеран, а подрывная деятельность с их стороны — давно известный фактор», — отметил Шахиноглу.

По словам политолога, несмотря на скрытность, очевидно, что подготовка к встрече велась несколько недель. Американские дипломаты работали над текстом соглашения или меморандума, который, скорее всего, будет подписан по итогам переговоров. Это подчеркивает серьезность намерений США сыграть ключевую роль в постконфликтном урегулировании в регионе.

«Хотя у Еревана и Баку есть определенные претензии к политике США, претензий к региональной политике России и Ирана еще больше», — отметил Шахиноглу. По его словам, Кремль и Тегеран пока воздерживаются от открытых комментариев, выжидая результатов встречи. Тем не менее для них это тревожный сигнал: пространство для блокировки американских инициатив в регионе сужается.

Эксперт добавил, что если Пашинян согласится на предложение американской компании арендовать Зангезурский коридор, то Россия и Иран смогут предотвратить это лишь через крайние меры — например, только устроив государственный переворот в Армении. Шахиноглу считает, что в ходе вашингтонской встречи может быть окончательно закрыт вопрос о Минской группе ОБСЕ.

«Минская группа де-факто не существует, и бывшие страны-сопредседатели (США, Франция и Россия) это признают. Если Никол Пашинян официально откажется от формата, это станет выполнением одного из главных требований Баку», — заявил эксперт.

Таким образом, останется лишь одна основная преграда к подписанию мирного соглашения — необходимость внесения поправок в конституцию Армении.

Комментируя возможное упоминание Зангезурского коридора в итоговом документе встречи, Шахиноглу отметил: «Президент Ильхам Алиев, отвечая на Шушинском медиафоруме на вопрос об аренде Зангезурского коридора американской компанией, заявил, что этот вопрос находится в компетенции правительства Армении. Однако видно, что США и ЕС заинтересованы в контроле над этим маршрутом. В то же время Баку не хочет, чтобы в этом процессе участвовала Франция, которая не демонстрирует объективность в отношениях с Азербайджаном. После того, как отношения между Баку и Москвой обострились, президент Азербайджана не хочет, чтобы и Россия контролировала Зангезурский коридор».

При этом Азербайджан, по словам политолога, может позитивно воспринять американское участие в проекте.

«На Шушинском медиафоруме Ильхам Алиев отметил, что у него с Трампом хорошие отношения. Трамп поделился этими словами в своей социальной сети. Если Пашинян примет предложение Вашингтона, вероятно, Алиев также поддержит его. Но позиция Пашиняна пока неясна — он опасается реакции консервативных кругов Ирана», — подчеркнул Шахиноглу.

Со слов политолога Эльхана Шахиноглу, позиции России на Южном Кавказе заметно ослабли, и этому способствовало сразу несколько факторов.

«Первая причина — это трата Россией значительных ресурсов на войну против Украины. Этот затяжной конфликт серьёзно ограничил возможности Москвы по влиянию на процессы в других регионах, включая Южный Кавказ», — отметил эксперт.

По его словам, вторая причина заключается в стремлении Армении выстраивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности с западными странами.

«Ереван всё чаще делает ставку на взаимодействие с США, Францией и Европейским союзом. Это означает постепенное дистанцирование от Москвы, которая ранее рассматривалась в Армении как главный союзник», — пояснил политолог.

Третьим, и самым важным фактором, Шахиноглу называет обострение отношений между Россией и Азербайджаном, который является главным и ключевым государством на Южном Кавказе.

«Провокации Кремля в адрес Азербайджана продолжаются. Ситуация отчасти напоминает события 2008 года, когда Россия вела войну против Грузии. Тогда под реальной угрозой оказался трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан. Существовала вероятность, что российские снаряды, выпущенные по грузинской территории, могут повредить стратегическую инфраструктуру», — напомнил Шахиноглу.

Он подчеркнул, что, если бы та война затянулась, Кремль вполне мог бы нанести прицельный удар по трубопроводу, так как транспортировка азербайджанской нефти на мировые рынки через Грузию и Турцию всегда была одним из болевых мест российской внешней политики.

«Сегодня военный сценарий Москвы практически не изменился. Единственное отличие — сейчас целью является не Грузия, а Украина. И на этот раз под удар попал трубопровод, по которому Азербайджан начал поставки газа на украинский рынок», — подчеркнул он.

По мнению политолога, Россия пытается воспрепятствовать этому с помощью ракетных ударов, что ещё больше обостряет отношения между Баку и Москвой.

«Азербайджан заинтересован в нормальных отношениях с соседями, в том числе с Россией. Но если Кремль продолжит воспринимать своих соседей не как равноправных партнёров, а как объекты давления, нормализовать двусторонние отношения будет крайне сложно», — резюмировал Эльхан Шахиноглу.