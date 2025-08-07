Тенденция в российско-азербайджанских отношениях очевидная. Дипломатический конфликт между Москвой и Баку принимает стратегическую форму противостояния на фоне борьбы независимых государств, которые входили в состав Советской империи, за суверенное будущее. В Кремле это понимают и пытаются всячески затормозить естественные политические процессы. Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал израильский эксперт Леонид Пастернак, комментируя российскую атаку десятками дронов объекта газотранспортной инфраструктуры у границы с Румынией, посредством которой в Украину шел газ из США и Азербайджана.

Напомним, что данная инфраструктура была задействована в рамках недавно заключенного соглашения между Украиной и Азербайджаном о поставках газа. Стоит также отметить, что ранее армия РФ атаковала заправку Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR в Житомирской области, взрывались российские снаряды вблизи азербайджанского посольства, а также был нанесен ущерб в результате ракетного обстрела Дому Азербайджана в Киеве.

К слову, в Москве также не скрывают раздражения по поводу гуманитарной помощи, которую оказывает азербайджанская сторона Украине.

«Несомненно, данный тренд, мягко говоря, наносит вполне ощутимый урон как Азербайджану, так и России. При этом внешнеполитический имидж Баку от этого конфликта почти никак не страдает, чего нельзя сказать о российском. К сожалению, восстановить доверие между двумя странами сейчас очень трудно, учитывая глубокие российско-азербайджанские разногласия от 2022 года», — считает эксперт.

И проблема, по его мнению, лишь усугубляется. Политолог указал, что по заявлениям азербайджанского лидера Ильхама Алиева легко понять, как сильно Азербайджан обеспокоен проблемами национальной безопасности на фоне разрушения системы общеевропейской военно-политической системы.

«Позицию Баку легко обосновать справедливой озабоченностью внутренними и внешними интересами, и поэтому для разрешения дипломатического конфликта следует уделять особое внимание этому аспекту», — уверен собеседник.

Он полагает, что дальнейшее ухудшение отношений РФ и Азербайджана – вопрос времени.

«Есть высокая вероятность, что Баку окончательно переориентируется на Турцию и другие страны НАТО. Это произойдет по причине невозможности найти защиту и понимание у каких-либо из других акторов международной политики и глобальной безопасности», — заключил Пастернак.