Новый временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила в Баку Аллею шехидов.

«Временный поверенный в делах Эми Карлон посетила Аллею шехидов и выразила свое почтение. Она выразила соболезнования людям, потерявшим близких в результате конфликта», — отмечается в сообщении посольства США в соцсети Х.

CDA Amy Carlon paid her respects at the Alley of Martyrs. She extended her condolences to the Azerbaijani families and friends who lost loved ones due to conflict. pic.twitter.com/3XC5AQgIdN

— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) July 30, 2025