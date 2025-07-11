Вчерашняя встреча лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби получила довольно широкую огласку в местных и международных СМИ. Нередко звучали оценки, что она может положить начало формированию новой региональной системы отношений, при которой установится устойчивый баланс сил и интересов. Причем исключительное значение в его формировании отводится самим участникам процесса.

В случае интенсификации переговорного процесса с последующим выходом на конкретные решения геополитический ландшафт региона претерпит радикальные изменения, что определит дальнейшую судьбу его государств. Обращает на себя внимание не только синхронность заявления МИД Азербайджана и Армении по итогам встречи, но и их идентичность. Это месседж о том, что Баку и Ереван не только готовы, но и могут принимать совместные решения.

Сегодня, уже по итогам проведенных переговоров, стоит ожидать проведения встречи национальных комиссий по делимитации и демаркации. Думается, что в самое обозримое время будут достигнуты конкретные решения по новым участкам пока еще условной азербайджано-армянской государственной границе.

Не стоит забывать и о региональном контексте. Встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном произошла спустя некоторое время после поездки армянского лидера в Стамбул и его встречи с президентом Турции Реджебом Тайипом Эрдоганом, который поддержал мирный процесс между странами.

В ходе той поездки обсуждались и перспективы разблокирования региональных коммуникаций. Пашинян мог обсудить с Эрдоганом и конкретные предложения, которые также могли быть в центре внимания участников встречи в Абу-Даби. Что это за предложения, можно лишь догадываться, однако тот факт, что Пашинян обсуждает их и с Эрдоганом, и с Алиевым, говорит о том, что в армянском политическом руководстве созрела убежденность, что договариваться надо прежде всего с соседями, а не искать поддержки извне. Тем более что, как показывает практика, ее вряд ли можно сегодня дождаться. Причем с таким результатом, который тебе выгоден. Да и сам Пашинян, говоря о «реальной Армении», старается продвигать принцип необходимости мирного сосуществования с соседними государствами.

В свою очередь и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган неоднократно публично заявляли, что при известных условиях Ереван мог бы стать бенефициаром от процесса открытия Зангезурского коридора и последующей разблокировки всех региональных коммуникаций. А это значит, что и в Баку, и в Анкаре дают понять, что готовы рассматривать армянскую сторону в качестве партнера в реализации концепции Зангезурского коридора. Опять же при условии обеспечения беспрепятственного доступа Азербайджана к своему Нахчыванскому эксклаву.

Что касается транзитных грузов, то их растущий поток по данному коридору обеспечит Армении существенные прибыли, но, что еще более важно с точки зрения региональной безопасности, сделает ее соучастником в реализации нового регионального транспортного проекта, от которого будет зависеть ее будущее. С другой стороны, любое изменение положения дел, любая попытка «отыграть назад» может очень дорого стоить Еревану, вплоть до полной потери субъектности.

Меры доверия, которые сегодня предстоит выработать сторонам, должны быть подкреплены конкретными делами. Азербайджан ожидает решительных шагов по изменению ирредентистских положений армянской конституции, есть надежда и на то, что процессы обновления армянского общества, которые идут параллельно с переосмыслением ошибок прошлого, навсегда закроют путь реваншистам для возвращения к власти. Есть ожидания также в связи с решением судьбы западных азербайджанцев.

Кстати, диалог западно-азербайджанской общины с представителями армянской власти может стать ярким маркером реальных перемен. Хочется надеяться, что сам ход истории подтолкнет Ереван к действиям в этом направлении, поскольку иного пути у него, по сути, уже не осталось. Тот пагубный путь, который был начат в 1987 году и привел к огромной череде трагедий, как показывает история, ведет Армению в никуда.