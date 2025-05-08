Президента Азербайджана Ильхама Алиева не будет на торжествах 9 мая в Москве. Это — жёсткая и принципиальная реакция главы государства на последние события на российском треке.

Возможно, здесь необходимо расставить акценты. Наша страна внесла огромный вклад в победу над Германией. Роль Азербайджана военные историки признают уникальной. Это и нефть, и высокооктановое топливо, разработанное академиком Мамедалиевым, и логистика — прежде всего «Южный коридор» для грузов, поступающих по ленд-лизу, не менее важный, чем «северные конвои». И самое главное — Азербайджан на той войне потерял 300 тысяч своих граждан — каждого десятого.

Но точно так же понятно и другое. Участие в торжествах 9 мая в Москве — это уже давно не про память о Второй мировой войне. Это — про отношения Азербайджана и России. Те самые отношения, которые по определению — улица с двухсторонним движением. Но в Москве об этом, похоже, забыли.

Разговоры о том, что в политике надо уметь сглаживать углы, уходить от возможных конфликтов, разблокировать ситуацию и не нагнетать страсти, успели уже набить мозоли на ушах. В общем-то, в таких рассуждениях есть рациональное зерно. Но все эти советы «сглаживать углы» и «не обострять ситуацию» ни в коем случае не отменяют главного. В политике и жизни бывают ситуации, когда надо проводить «красные линии» и демонстрировать принципиальную позицию. Отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева от поездки в Москву — как раз тот случай.

Перечислим в который уже раз: до сих пор в России так и не начали прозрачное расследование авиакатастрофы самолёта AZAL Баку — Грозный, который был сбит российской ПВО. Никто не задержан, никто не арестован, ни против кого не выдвинуто обвинений. Более того, уже по горячим следам трагедии в российских массмедиа был дан старт антиазербайджанской кампании с грязными оскорблениями в адрес азербайджанского народа и азербайджанского руководства. Сегодня становятся известны подробности масштабной гибридной атаки против азербайджанских СМИ, совершённой российскими «хакерами в погонах». Как раз накануне 9 мая власти РФ не впустили в страну депутата парламента Азербайджана, члена группы дружбы с Россией Азера Бадамова, прибывшего в составе официальной делегации. Никаких разъяснений на уровне МИДа со стороны России нет до сих пор. И это всё — далеко не полный список.

Возможно, в Москве считали, что в Баку «промолчат» и «пошумят — и перестанут». Но не учли некоторых обстоятельств. Азербайджан — суверенное государство. А во главе Азербайджана стоит Лидер с большой буквы — Ильхам Алиев, который умеет принимать принципиальные решения, защищать интересы страны и проявлять твёрдость и решительность не на словах, а на деле.

И те, кто следит за новостями, знают это очень хорошо. Точно так же президент Азербайджана проводил «красные линии» и не отступал от своих принципиальных позиций на переговорах по Карабаху, когда от нашей страны ведущие мировые центры силы требовали «уступок», «компромиссов» и т. д. Точно так же, не боясь чьего-то осуждения, он подготовил и провёл блестящую военную операцию по освобождению Карабаха от армянской оккупации.

В ответ на попытки использовать Лачинский коридор не по назначению — не для гуманитарных грузов, а для мин, военных поставок и ротации призывников — Азербайджан под руководством своего президента и верховного главнокомандующего установил КПП в Лачине.

Такую же принципиальную позицию мы увидели в сентябре 2023 г., когда в ответ на закладку противотанковых мин армянской диверсионной группой Азербайджан провёл молниеносную антитеррористическую операцию в Карабахе, где тогда ещё стояли российские миротворцы.

И именно благодаря принципиальной позиции Алиева Азербайджан добился вывода российских миротворцев уже по горячим следам своих антитеррористических рейдов — до того, как истёк срок их «официального» размещения. Алиев всегда отстаивает коренные интересы страны и её граждан.

А здесь речь идёт именно об интересах страны и всех граждан. О безопасности в российском небе — для азербайджанских, да и не только азербайджанских самолётов. Об уважении к гражданам нашей страны и к их законным избранным представителям, в том числе депутатам Милли Меджлиса. Наконец, речь идёт о том, чтобы в отношении Азербайджана соблюдались международные нормы и правила цивилизованного поведения.

И президент Азербайджана, отказавшись от поездки в Москву, ещё раз продемонстрировал, что наша страна уважает партнёров, но требует уважения к себе. Что с Азербайджаном не проходит язык диктата и державного высокомерия. И что в Баку умеют проводить «красные линии» и принимать жёсткие решения.

И это надо учитывать всем.