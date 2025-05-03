Становятся известны подробности реакции России на закрытие в Баку так называемого «Русского дома» — официально офиса «Россотрудничества», неофициально – штаб-квартиры шпионов и провокаторов. Официальная реакция Кремля была исключительно «дипломатической» и достаточно сдержанной. Но теперь выясняется, что это было далеко не так.

И 20 февраля многие азербайджанские медиа-структуры подверглись кибератаке со стороны российских хакеров из группировки Cozy Bear. Формально власти РФ как бы ни при чём. В реальности спецслужбы европейских стран, где уже сталкивались с российскими кибератаками на систему «цифрового государства» в Эстонии, на немецкий бундестаг, и где теперь рассматривают российскую атаку как одну из причин недавнего блэкаута в Испании, Франции и Португалии, уверены, что российские хакеры действуют под плотным «патронажем» государственных структур, прежде всего спецслужб. В историю вошёл прецедент, что хакерские атаки из РФ «замирают» в выходные и даже в такой праздник, как российский День чекиста.

Понятно, что в такой ситуации Азербайджан, что вполне логично, уже повышает свою кибербезопасность. В том числе и с помощью иностранных партнёров. В сентябре 2024 года, как указывается на сайте Североатлантического альянса, группа представителей программы НАТО «Наука для мира и безопасности» (SPS) находилась в Баку, чтобы провести обзор практического научного сотрудничества и начать новый исследовательский проект, направленный на защиту критически важной инфраструктуры от кибератак.

Возможно, военное сотрудничество Азербайджана и НАТО не нравится в Москве. Но нашей стране в такой ситуации просто не оставляют выбора. Возможно, для кого-то объявить кибератаки «актом войны» — это слишком жёсткий сценарий. Но считать их чем-то безобидным тоже не получится. Компьютеры сегодня управляют не только работой масс-медиа или кассами в супермаркете, но и воздушным движением, работой атомных реакторов, наконец, есть военные компьютерные сети… И их взлом может привести уже к катастрофическим последствиям.

Наконец, ещё в 2008-м году ходили слухи, что взрыв и пожар на трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан тоже стал результатом хакерской атаки, причём «авторы» этой атаки были связаны с российскими спецслужбами. Официально слухи так и остались слухами, неофициально – осадок остался, подозрения тоже.

И ещё одна, пожалуй, самая важная сторона вопроса. Как утверждают юристы, привлечь к уголовной ответственности хакеров – задача не из простых. Сам хакер может находиться в Москве, сервер, который он «ломает» — где-нибудь в Нидерландах, а ущерб понесёт Азербайджан. Ну вот политическая ответственность – она куда очевиднее. Особенно в нынешней ситуации, когда двусторонние отношения Азербайджана и России и так понесли серьезной ущерб после того, как российская ПВО сбила азербайджанский гражданский самолёт на подлёте к грозному, и Москва не торопилась не признавать ответственность, не приносить извинения, запустив взамен этого в информационное пространство абсурдные версии. И если теперь речь идёт ещё и о кибератаке, то можно не сомневаться: политические последствия здесь будут. Даже если их не обозначат вслух.