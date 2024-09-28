Враждебные к Грузии внешние силы при помощи оппозиционных партий и СМИ хотят стереть Грузию с карты.

Об этом заявил основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, передает ТАСС.

“Враждебно настроенные к нашей стране силы руками местной агентуры хотят стереть Грузию с карты. Готовятся к тому, что не смог сделать ни один завоеватель на протяжении веков”, – заявил Иванишвили, выступая на предвыборном митинге правящей партии “Грузинская мечта – Демократическая Грузия” в городе Телави.

По словам Иванишвили, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия “Единое национальное движение” (ЕНД) и собранные вокруг нее политические, неправительственные и медиа организации “проводят интересы внешних сил и пытаются втянуть Грузию в ужасы войны”.

Цель ЕНД на предстоящих парламентских выборах 26 октября, как заявил Иванишвили, вернуть власть любой ценой и втянуть Грузию в конфликты.

Он также повторил, что в правящей партии необходимо получить по итогам выборов конституционное большинство, чтобы признать Нацдвижение неконституционной партией и привлечь к ответственности самым строгим образом.