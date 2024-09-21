Армяне освободили Лапшина

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Александра Лапшина освободили.

Об этом на своей странице в Facebook написал армянский правозащитник Рубен Меликян, опубликовав фотографию с блогером.

По его данным, которые приводит Armenia Today, Лапшин был задержан по требованию Беларуси. Он добавил, что все решения в рамках запроса по задержанию и последующему освобождению Лапшина принимались прокуратурой Армении.

В свою очередь советник генпрокурора Армении Лусине Мартиросян подтвердила, что Лапшин был задержан на основании того, что находился в розыске со стороны правоохранительных органов Беларуси. «После изучения документов прокурор устно поручил не задерживать А.Лапшина», – сообщила представитель прокуратуры.

Напомним, что проармянский блогер Александр Лапшин ранее сообщил, что его задержали в ереванском аэропорту.