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Лапшина задержали в Ереване

Лапшина задержали в Ереване

Меня только что задержали в ереванском аэропорту Звартноц на основании розыска от Азербайджана и Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил проармянский блогер Александр Лапшин.

«Потребовали пройти с ними в кабинет. Я отказался. Забрали паспорт. Уже более часа стою перед будками паспортного контроля. Ситуация очень неприятная, нужна поддержка СМИ. Пограничники общаются по- армянски, улавливаю лишь слово «арест»», – написал сторонник самоустранившегося сепаратистского режима в Карабахе.

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