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Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ

Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ

В министерстве обороны РФ сообщили о возвращении 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, Украине переданы 103 военнопленных ВСУ.

В настоящее время российские солдаты находятся на территории Белоруссии, где они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставлена возможность связаться с родственниками.

Позже всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – говорится в сообщении.

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Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ
Я - Блок

Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ

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