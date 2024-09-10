Баку не станет делать из мирного договора «Формулу 1»

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Между Баку и Ереваном — очередной раунд «заочной дипломатии» по подготовке мирного договора. МИД Армении направил в Баку очередной вариант мирного договора — ответ на прежние предложения Азербайджана. И еще в Ереване выразили надежду, что уж теперь-то точно договор будет подписан.

А затем появились комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде. Их подробно цитировал Minval. Поэтому намеренно воздержимся от подробного цитирования и сразу перейдем к «переводу с дипломатического».

Дело не только в том, что над предыдущими предложениями Азербайджана Армения думала аж 70 дней. Просто в Ереване после более чем двух месяцев максимального напряжения всех интеллектуальных ресурсов пошли по самому лёгкому пути — взяли и исключили из предлагаемого текста мирного договора те статьи, которые вызывали наибольшие споры. А в Азербайджане сочли неприемлемыми попытки Армении «ускорить процесс» за счёт исключения из мирного договора статей, по которым не удалось договориться. Более того, Азербайджан устами главы пресс-службы своего МИДа ещё раз напомнил о том, что, пока Армения не внесёт изменений в свою конституцию, мирный договор подписан не будет.

А вот это надо рассмотреть подробнее. До последнего времени значительная часть экспертного сообщества пребывала в полной уверенности, что в сохранении высокого темпа мирного процесса заинтересован именно Азербайджан: в Баку хотят подписать мирный договор «на волне» своего блестящего военного успеха, разгрома Армении и т.д. В Ереване же пытались и пытаются «тянуть резину» и лелеют надежду, что вот ещё немного — и ситуация изменится в пользу Армении: за неё заступятся Франция, США, Иран, Индия, остров Вануату и Всемирная лига любителей сёрфинга на городских прудах. Но теперь вырисовывается картина с обратным знаком: «ускорить процесс» стремится Армения, а Азербайджан чётко даёт понять, что не намерен превращать подготовку мирного договора в «Формулу-1» и устраивать здесь «гонку на время».

Приоткроем дверь на дипломатическую кухню. Исключать спорные формулировки из итоговых документов и оставлять только то, что не вызывает споров у сторон — это, в общем-то, очень популярный приём в дипломатии. Но он прекрасно подходит для итоговых коммюнике встреч на высшем уровне, резолюций многосторонних саммитов, где 148 пунктов, и если исключить парочку — ничего не будет, и тому подобных «рабочих» ситуаций. Но мирный договор — это уже принципиально иной документ. Его задача — «развязать узелки» на много лет вперёд. Поэтому здесь надо договариваться именно по принципиальным вопросам, а не составлять текст в стиле декларации о благих намерениях «за всё хорошее против всего плохого» с нулевым «практическим» эффектом. Такие договоры, как показывает практика, куда чаще становятся детонатором будущей войны.

И тем более понятно, что ради ускорения, красивого жеста с подписанием мирного договора одновременно с саммитом COP29 и т.д., Азербайджан не пойдёт на уступки по принципиальным для себя вопросам, одним из которых является внесение изменений в конституцию Армении, где, напомним ещё раз, содержится отсылка к решению о «миацуме», то есть присоединении Карабаха к Армении.

А на уступки по принципиальным вопросам на переговорах, напомним, в Азербайджане не шли даже в тот период, когда 20% территории нашей страны находились под армянской оккупацией, в Ереване упивались достигнутым с помощью России военным успехом, а международные посредники нашёптывали нам в уши что-то вроде «вы должны примириться с результатами войны» (сегодня те же советы даются Украине, но это уже другая тема). И тем более не пойдут теперь, ради того, чтобы побыстрее подписать мирный договор.

Если в Ереване «стратеги от дипломатии» действительно рассчитывали сыграть на «эффекте гонки» и протащить подписание документа без принципиальных для Азербайджана формулировок — ну что же, вынуждены констатировать, что ереванское дипломатическое шулерство провалилось в очередной раз. И очень хотим дать совет ереванским дипломатам: займитесь наконец дипломатией всерьёз, потому как для Азербайджана отсутствие мирного договора — это проблема, но вполне решаемая. А вот для Армении это вопрос выживания.

Нурани