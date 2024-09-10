Бахрам Багирзаде: Масляков помог 30 юным азербайджанцам

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В воскресенье, 8 сентября, ушел из жизни российский телеведущий Александр Масляков, мэтр Клуба веселых и находчивых (КВН). Бахрам Багирзаде, участник команды КВН «Парни из Баку», рассказал, что Масляков помог 30 юным азербайджанцам, став для них «отцом и наставником».

Он отметил, что телеведущий был их путеводителем и сыграл ключевую роль в их достижениях, сделав ребят четырехкратными чемпионами.

— Он был вообще нашим путеводителем. Он был нашим локомотивом, ледоколом, путеводной звездой. Благодаря ему мы стали четырехкратными чемпионами, обладателями кубка и чемпионами чемпионов в «Турнире десяти». Это все в прошлом. Ушел человек с большой буквы, которого я очень любил, — приводит его слова «Царьград».

Багирзаде выразил глубокое уважение Маслякову и желание учиться у него любви к профессии и профессионализму, который тот демонстрировал до конца собственной жизни. Участник КВН рассказал, что теперь, оглядываясь назад, он понимает, каким был Масляков: аристократом и интеллигентом во всех аспектах жизни.