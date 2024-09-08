Не стало Александра Маслякова

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На 83-м году жизни скончался телеведущий, легенда КВН Александр Масляков. О трагичном известии сообщили в пресс-службе КВН.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами», — говорится в сообщении.

Он получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить, отметили там.

Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких. У ведущего была неоперабельная опухоль. 8 месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет, пишет SHOT.

Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия ковида — коронавирусом ведущий переболел дважды. Последнее время он передвигался на гольф-каре с охраной.

Последнюю игру КВН Масляков провёл в 2022 году.