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Ламия Велиева готовится взять в Париже очередную медаль

Ламия Велиева готовится взять в Париже очередную медаль

Паралимпийская чемпионка в беге на дистанции 100 метров Ламия Велиева (T13) сегодня может завоевать очередную медаль на летних Паралимпийских играх в Париже.

В этот раз спортсменка продемонстрирует свое мастерство на дистанции 400 метров.

Сегодня на турнире выступят еще пять представителей Азербайджана – Орхан Асланов (T13), Хатира Исмиева (J1, +70 кг), Дюрсадаф Керимова (J2, +70 кг) и Ильхам Закиев (J1, +90 кг).

Парапловец Раман Салей (S12) также может завоевать очередную медаль в заплыве баттерфляем на дистанции 100 метров.

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