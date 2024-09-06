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Иранский депутат назвал Россию «шакалом», а посол намекнул на Азербайджан

Иранский депутат назвал Россию «шакалом», а посол намекнул на Азербайджан

В Иране усилилась антироссийская и антиазербайджанская риторика после поддержки Москвой Зангезурского коридора. Как сообщает Minval.az, депутат иранского парламента Ахмед Надери сравнил Россию с «шакалами».

«Нужно дать понять, что стратегическое сотрудничество не означает отказа от национальных интересов и уступок шакалам. МИД и вооруженные силы должны иметь четкий план реагирования на геополитические иллюзии», — написал он в соцсети X.

Еще один иранский депутат, Али Мотахери, выступил против создания Зангезурского коридора, обвиняя Россию в стремлении заполучить контроль над ним. «14-е иранское правительство должно внимательно отнестись к строительству Зангезурского коридора, которым заинтересовалась и Россия. Россия никогда не учитывала интересы Ирана, особенно сейчас, когда занята конфликтом на Украине. Этот коридор ограничивает путь Ирана через Армению в Европу», — заявил Мотахери.

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Секретарь Высшего совета по экономической координации Ирана Мохсен Резаи также подчеркнул, что «поведение российских официальных лиц в отношении Зангезурского коридора и трёх иранских островов неприемлемо и противоречит стратегическим отношениям с Ираном».

На эту тему высказался и посол Ирана в Армении Мехди Собхани, который, подразумевая Азербайджан, отметил: «Мечты и желания некоторых о так называемом коридоре через Сюник не станут реальностью. Территориальная целостность наших соседей — это наша красная линия. Иран против контроля над коммуникациями в Сюнике представителями других стран. Тегеран выступает за то, чтобы любой контроль был со стороны Армении», — заявил посол.

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