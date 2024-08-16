Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Армения дала заднюю после недовольства России |
ВСУ показали редкие кадры первых часов прорыва в Курской области |
Новый вирус выявлен и в Пакистане |
ВСУ уничтожили очередную крупную колонну войск РФ в Курской области |
Армения повторно обстреляла Нахчыван |
Главное Экономика

Россия нарастила торговлю с Азербайджаном

Россия нарастила торговлю с Азербайджаном

Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,57 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета республики.

Поставки азербайджанских товаров в Россию за шесть месяцев просели на 7,8% год к году, опустившись до $656 млн. При этом Азербайджан за период, напротив, нарастил импорт российской продукции на 10,6%, до $1,734 млрд.

На конец июля Россия входила в топ-3 торговых партнеров республики, вместе с Италией и Турцией.

За 2023 году торговля между Россией и Азербайджаном выросла на 17,5% и достигла $4,358 млрд.

Теги:
Из этой рубрики
Россия нарастила торговлю с Азербайджаном
Экономика

Россия нарастила торговлю с Азербайджаном

2024/08/16, 18:18
Казахстан отказался «слепо следовать» санкциям против России
Экономика

Казахстан отказался «слепо следовать» санкциям против России

2024/08/16, 12:50
Азербайджан и Китай утвердили меморандум по Транскаспийскому маршруту
Экономика

Азербайджан и Китай утвердили меморандум по Транскаспийскому маршруту

2024/08/15, 14:54
Австрия заявила о риске при прекращении поставок российского газа
Экономика

Австрия заявила о риске при прекращении поставок российского газа

2024/08/13, 19:35
Азербайджан вошел в число перспективных стран для инвестиций
Экономика

Азербайджан вошел в число перспективных стран для инвестиций

2024/08/13, 17:38
В России назвали оставшиеся способы расчетов с Китаем для бизнеса
Экономика

В России назвали оставшиеся способы расчетов с Китаем для бизнеса

2024/08/12, 18:20
Транзит казахстанской нефти через БТД превысил 830 тысяч тонн
Экономика

Транзит казахстанской нефти через БТД превысил 830 тысяч тонн

2024/08/11, 16:38
В мае Азербайджан экспортировал в Болгарию почти 45 млн кубометров газа
Экономика

В мае Азербайджан экспортировал в Болгарию почти 45 млн кубометров газа

2024/08/11, 12:40
Харрис на посту лидера США не будет вмешиваться в работу ФРС
Экономика

Харрис на посту лидера США не будет вмешиваться в работу ФРС

2024/08/11, 11:16