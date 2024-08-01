Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой

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1 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева позвонили азербайджанскому дзюдоисту Зелиму Коцоеву, ставшему олимпийским чемпионом на XXXIII Летних Олимпийских играх «Париж-2024». Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

Президент Ильхам Алиев и первая леди поздравили Зелима Коцоева с завоеванием золотой медали Олимпиады, пожелали ему новых успехов и в будущем. Отметив, что азербайджанские спортсмены впервые завоевали на Олимпийских играх две олимпийские золотые медали в соревнованиях по дзюдо, глава государства также передал поздравления по этому случаю тренерам команды и руководству Федерации дзюдо.

Выразив признательность главе государства и первой леди за телефонный звонок и искренние поздравления, Зелим Коцоев сказал, что гордится тем, что своей победой возвысил Флаг Азербайджана и в честь этого прозвучал наш Гимн. Он подчеркнул, что и впредь будет прилагать все усилия для завоевания новых побед.