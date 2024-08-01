«Хезболла» ударила по Израилю (видео) |
«Сабах» едва не потерпел в Баку фиаско, но в серии пенальти одолел «Маккаби» |
Детали исторического обмена заключенными между Россией и США (обновлено, видео) |
Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой |
США благодарят Турцию за помощь в обмене заключенными |
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл Олимпиаду (обновлено, фото, видео) |
Домингес победил боксера из Казахстана и обеспечил себе олимпийскую медаль (фото, видео) |
Коцоев посвятил свою олимпийскую победу Азербайджану (видео) |
Начались поставки азербайджанского газа в Словению |
Главное Спорт

Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой

Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой

1 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева позвонили азербайджанскому дзюдоисту Зелиму Коцоеву, ставшему олимпийским чемпионом на XXXIII Летних Олимпийских играх «Париж-2024». Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

Президент Ильхам Алиев и первая леди поздравили Зелима Коцоева с завоеванием золотой медали Олимпиады, пожелали ему новых успехов и в будущем. Отметив, что азербайджанские спортсмены впервые завоевали на Олимпийских играх две олимпийские золотые медали в соревнованиях по дзюдо, глава государства также передал поздравления по этому случаю тренерам команды и руководству Федерации дзюдо.

Выразив признательность главе государства и первой леди за телефонный звонок и искренние поздравления, Зелим Коцоев сказал, что гордится тем, что своей победой возвысил Флаг Азербайджана и в честь этого прозвучал наш Гимн. Он подчеркнул, что и впредь будет прилагать все усилия для завоевания новых побед.

Теги:
Из этой рубрики
Альфонсо Домингес намерен выиграть Олимпиаду (видео)
Спорт

Альфонсо Домингес намерен выиграть Олимпиаду (видео)

2024/08/01, 23:11
«Сабах» едва не потерпел в Баку фиаско, но в серии пенальти одолел "Маккаби"
Спорт

«Сабах» едва не потерпел в Баку фиаско, но в серии пенальти одолел «Маккаби»

2024/08/01, 23:00
Лейла Абдуллаева: Мы чувствуем гордость
Спорт

Лейла Абдуллаева: Мы чувствуем гордость

2024/08/01, 22:53
Мамедъяров обосновался в рейтинге ФИДЕ на 17-м месте
Спорт

Мамедъяров обосновался в рейтинге ФИДЕ на 17-м месте

2024/08/01, 22:52
Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой
Спорт

Алиевы позвонили Зелиму Коцоеву и поздравили его с олимпийской победой

2024/08/01, 22:06
Мехрибан Алиева поздравила Зелима Коцоева
Спорт

Мехрибан Алиева поздравила Зелима Коцоева

2024/08/01, 21:38
Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл Олимпиаду (обновлено, фото, видео)
Спорт

Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл Олимпиаду (обновлено, фото, видео)

2024/08/01, 21:10
Азербайджанские баскетболистки уступили в Париже Германии (фото)
Спорт

Азербайджанские баскетболистки уступили в Париже Германии (фото)

2024/08/01, 21:07
Британский посол: Азербайджанские дзюдоисты творят чудеса
Спорт

Британский посол: Азербайджанские дзюдоисты творят чудеса

2024/08/01, 20:49