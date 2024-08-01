Дзюдоист Зелим Коцоев выиграл Олимпиаду (обновлено, фото, видео)

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21:10 На церемонии награждения Олимпийских игр в Париже в честь победы Зелима Коцоева прозвучал государственный гимн Азербайджана.



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20:00 В финале Олимпиады Зелим Коцоев победил грузинского борца Илью Суламанидзе со счетом 10:1 и стал победителем соревнований.

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18:39 На Олимпиаде-2024 в Париже продолжаются соревнования по дзюдо.

В полуфинальном поединке азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев встретился с Музаффарбеком Туробоевым из Узбекистана и, победив его, вышел в финал турнира.

В решающем поединке ему будет противостоять Илья Суламанидзе (Грузия).