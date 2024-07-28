Соратник Гиркина обвинил роспропаганду в провоцировании суицида в армии (видео)

Пропагандист Владимир Соловьев и его люди подталкивают российских военных к тому, чтобы совершать суицид на поле боя, тем самым помогая Украине.
Об этом заявил соратник Игоря Стрелкова-Гиркина Михаил Полынков в т-г канале «Сеятель ветра». Он обвинил сотрудников государственной пропаганды в том, что они намеренно провоцируют раненных солдат ВС РФ убивать себя.
Также, по его словам, семьям таких военных государство отказывается платить компенсации, так как считается, что они погибли не в бою, а от самострела.
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