Ильхам Алиев уверен в укреплении связей между Азербайджаном и Монтенегро

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Президент Азербайджан Ильхам Алиев направил поздравления президенту Монтенегро Якову Милатовичу. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро имеют хорошие традиции. Динамика развития наших межгосударственных отношений, расширение сотрудничества в различных сферах вызывают удовлетворение.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между нашими странами, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро – постоянного благополучия и процветания.