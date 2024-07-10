Зеленский заявил о желании убить Путина

299 Просмотров

Из-за таких ситуаций, как ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве, возникло желание убить российского президента Владимира Путина. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, сообщает NV.

«Я отец, я президент, я человек… Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают – в такие моменты ты хочешь убить Путина. И это все из нас хотят этого очень сильно», – сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что Владимир Путин «что-то пьет» и не думает.

«Путин не думает, что происходит в Украине. Ракета летела не на военный объект, а прямо по детской больнице. И поэтому у меня такие эмоции», – отметил он.