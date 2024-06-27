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Главное Культура

Алсу категорически не намерена идти на примирение с мужем

Алсу категорически не намерена идти на примирение с мужем

Развод Алсу Абрамовой с ее супругом, бизнесменом Яном Абрамовым состоится. Об этом заявила певица, передает журналистка Ксения Собчак.

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«Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката — это то, что развод всё-таки состоится», — сказала она.

По словам, Алсу суд отложил заседание на два месяца не для примирения и сохранения семьи, а мирного урегулирования условий раздела имущества. «С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — подчеркнула певица.

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Алсу категорически не намерена идти на примирение с мужем
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