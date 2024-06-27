Муж Алсу ради примирения предложил ей активы на 2,5 млрд

261 Просмотров

Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы дал два месяца на примирение между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым в рамках развода. Об этом сообщил представитель бизнесмена Денис Архипов.

«Суд отложил рассмотрение на два месяца для примирения сторон, обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения. Наша сторона рассчитает на примирение», — сказал собеседник РИА «Новости».

На закрытом судебном заседании было объявлено, что муж певицы готов передать ей и детям активы на сумму 2,5 миллиарда рублей, включая виллу на Кипре. Следующее заседание назначено на 27 августа.