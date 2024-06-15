В Кыргызстане людям вернут деньги, вложенные в банки во время СССР

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Кабинет министров Кыргызстана утвердил положение о выплате вкладов, сделанных в СССР, сообщило агентство INTERFAX со ссылкой на пресс-служба кыргызского Кабинета министров.

«Решением Кабмина утвержден порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений», – сообщили в пресс-службе.

По ее данным, восстановление денежных вкладов граждан Кыргызстане, а также бывшего СССР будут производиться вне зависимости от того, снял вкладчик деньги со своего счета или закрыл лицевой счет по состоянию на 1 января 1992 года, путем индексации их остатков с применением соответствующих коэффициентов.

Кроме этого, данным решением открытое акционерное общество «РСК Банк» назначается агентом кабинета министров Кыргызстана по проведению восстановления денежных сбережений граждан республики, а также граждан бывшего СССР.