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Левандовски получил серьезную травму в игре с турками

Левандовски получил серьезную травму в игре с турками

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски из-за травмы пропустит первый матч сборной Польши на чемпионате Европы. Об этом сообщил врач национальной команды главный врач сборной Польши Яцек Ярошевски, слова которого приводит пресс-служба сборной в соцсети X.

«Левандовски получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что из-за чего пропустит первый матч на турнире. Мы делаем все, чтобы Роберт смог сыграть во второй встрече против Австрии», — сказал врач сборной Польши.

Левандовски, лучший бомбардир сборной Польши, получил эту травму 10 июня в товарищеском матче против команды Турции.

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