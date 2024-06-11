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Лукашенко: Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане

Лукашенко: Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность наращивать сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом глава государства заявил 11 июня на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, передает БЕЛТА.

Говоря о развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, Лукашенко подчеркнул:

«Препятствий никаких нет. Торговый оборот у нас неплохой. Но он не сбалансирован. Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане».

Этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, будет отрегулирован.

«Закрытых тем нет. Мы готовы в этом направлении работать. Я уверен, что наши парламентарии этот процесс обеспечат законодательно», – сказал белорусский лидер.

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