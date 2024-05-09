Исход американцев продолжается: ОАЭ указали на дверь военным США

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Объединенным Арабским Эмиратам не улыбается откровенная угроза стать плацдармом для вооруженного конфликта между США и Ираном, поэтому им пришлось попросить американских военных на выход. Они уходят, однако недалеко – в Катар, и торговые связи с Вашингтоном, в том числе, с военным уклоном, у Абу-Даби пока остаются. Но трещина уже наметилась: хотя бы в виде излюбленных американцами санкций. Каким будет продолжение?

США теряют свои позиции на Ближнем Востоке, где у них достаточно много военных баз. На сей раз дело дошло до Эмиратов, заявивших, что больше не позволят Вашингтону наносить удары по целям в Йемене и Ираке с использованием техники, дислоцированной на базе Аль-Дафра под Абу-Даби. По данным The Wall Street Journal, один из чиновников ОАЭ пояснил, что Абу-Даби не желает становиться мишенью для сил, поддерживаемых Ираном, из-за содействия военным операциям США. В общем, «ничего личного», речь исключительно о соображениях самозащиты. Но, надо думать, в мотивации ОАЭ отказать американцам присутствует также тот факт, что военные США, находящиеся за пределами своей страны, превышают собственные полномочия и вмешиваются во внутренние дела страны базирования.

Как следствие, США приступили к переброске на свою базу в Катаре (там дислоцировано 10 тыс. американских военных), за 500 км от базы в ОАЭ (а это довольно близкое расстояние) истребителей, беспилотников и военно-транспортных самолетов. Таким образом, и это подтверждает издание Politico, ОАЭ вместе с рядом других стран Персидского залива все больше ограничивают США и их союзников в проведении рейдов против шиитских группировок в Ираке, Сирии, хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

То есть американцам, особенно на фоне израильско-палестинского противостояния, все яснее дают понять, что государства Персидского залива опасаются антииранского имиджа и «картины» слишком близких отношений с Израилем и Западом. Но руки у американцев остались развязанными – Катар запретов, подобных ОАЭ, не вводил. Равно как и Кувейт, где дислоцированы пять военных баз США с почти 14 тыс. военнослужащих.

Между тем если «гром грянет» более раскатисто, нет никаких гарантий, что американцы защитят Катар и Кувейт, как они и пальцем не пошевелили в защиту ОАЭ, когда в 2022 году хуситы ударили по стратегической инфраструктуре этой страны, включая нефтяную. Не обошлось и без жертв. Так что у Абу-Даби нет доверия к американцам – они ничем не помогли, хотя, считают в Эмиратах, должны были, исходя из близости отношений арабского государства с Вашингтоном.

Еще один «штрих к портрету»: президент США позвонил в Абу-Даби только спустя три недели после нападения. Тогда еще наследный принц, а ныне президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян отказался брать трубку.

Кроме прочего, политическая поведенческая модель Эмиратов определяется и давлением на них со стороны США, Евросоюза и Великобритании, требующих разрыва отношений Абу-Даби с Москвой. «Пластинка» американцев заезженная – дескать, ОАЭ участвуют в экспорте в Россию товаров двойного назначения, то есть «помогают Москве воевать». Между тем ведущие банки ОАЭ отказались от работы с Россией во избежание вторичных санкций, но на «плохое отношение» к себе американцы, все же, ответили: на днях США ввели санкции против нескольких компаний ОАЭ из-за «поддержки военно-промышленной базы» России.

Еще один момент: ОАЭ и Иран являются участниками БРИКС, а это уже многосторонний уровень отношений, который в рамках блока не должен подвергаться шатаниям и брожениям, тем более, что в эту организацию, помимо Ирана, входят очень «нужные страны» – Россия и Китай. Следует также подчеркнуть, что, несмотря на гнев американцев, недавно Иран и ОАЭ подписали два соглашения и договорились о доведении двусторонней торговли до 30 млрд долларов, то есть ОАЭ фактически стали вторым, по значимости, торгово-экономическим партнером Ирана.

Ну, а в военно-политическом плане Абу-Даби дистанцируется от американского напора и поддержки Израиля, который большинство арабских стран обвиняет в расизме и антиисламской политике. Так что вовсе не случайным является тот факт, что еще до нападения ХАМАС на Израиль власти ОАЭ приостановили покупку у него систем ПВО.

Между тем Абу-Даби, стремящийся к нейтралитету, не отказывается от военного и экономического сотрудничества с Вашингтоном, однако «держит в уме» (и на практике) сотрудничество и с Россией, и с Китаем. И это в то время, как для Вашингтона «костью в горле» стало использование Эмиратами китайских технологий – дескать, их применение может оказаться «критически вредным» для США в контексте доступа к информации, не предназначенной для посторонних. Ну и, понятно, Вашингтон топает ногами, требуя «ухода китайцев» с рынка технологий ОАЭ. И тут вполне может начаться прерванный, в свое время, торг по поставке американцами F-35 в ОАЭ. Дрогнет ли Абу-Даби, сказать пока сложно: в конце концов, у него есть шансы приобрести истребители пятого поколения у Китая. Впрочем, не только истребители: ведь сделка Китая и Эмиратов по закупке последними самолетов Hongdu L-15A Falcon состоялась.

Как видим, Абу-Даби придерживается прагматичной политики, поскольку конфликты стране не нужны – ей нужны деньги для развития экономики, а инвестиции, как известно, «любят тишину». А у ОАЭ есть претензия на становление в качестве одного из финансовых центров мировой экономики.

Словом, как бы то ни было, а американцы переусердствовали со своим диктатом и «ястребинностью», и ключевого союзника в Персидском заливе потеряли.

И вот что интересно – так это «совпадение»: практически параллельно с выводом американской военной авиации из ОАЭ, российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере – в ту самую, где еще недавно были дислоцированы американские войска.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США сообщает, что российские войска использовали отдельный ангар на авиабазе 101, находящейся рядом с международным аэропортом Диори Хамани в столице Нигера. А ведь он тоже, еще совсем недавно, был ключевым партнером США на «черном континенте», как и, например, Мали, ставшая ближайшим африканским союзником России.

Почему США – как, впрочем, и Францию, – стали изгонять из разных стран, с разных континентов? Вероятно, потому, что обе страны грубо вмешиваются в суверенные дела других государств под прикрытием борьбы с терроризмом, утверждения демократии и прочих «благих дел», в то время как игнорируя чужой суверенитет, они пытаются охватить своим влиянием целые континенты, не говоря уже о регионах. А в сухом остатке у таких стран – сплошь разруха, войны, гибель людей, развал экономики, стирание национальной и культурной идентичности, и т.д.

Словом, совершенно очевидно, что США проигрывают Глобальный юг, однако наряду с другими странами – той же Францией, продолжают свои «походы» на еще «свободные» или уже «отравленные» их «идеями» страны. История, к сожалению, мало чему учит не склонных «мотать на ус», но и многое расставляет по своим местам. И в этом плане ближайший пример – Южный Кавказ.

Ирина Джорбенадзе