Сумеет ли Тбилиси выдержать натиск?

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Minval уже сообщал о причинах отмены визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в США. Рассматривались в данной связи как распространенное посольством США заявление, так и обнародованная позиция со стороны МИД Грузии.

В результате складывается впечатление, что на сегодня для Вашингтона, Брюсселя и Парижа нет более важных проблем, чем обсуждение грузинского законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

В целом, никаких проблем в этом нет, каждый может обсуждать то, что считает важным. Другое дело, что вышеперечисленные столицы в буквальном смысле слова пытаются оказывать давление на официальный Тбилиси в контексте поддержки данного законопроекта парламентариями Грузии, причем с неизбирательными оценками ситуации. Так, 2 мая координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, акцентируя внимание на активности гражданского общества Грузии, не смутился от использования выражения о «злоупотреблении полномочиями со стороны власти».

3 мая старший советник главы Госдепартамента США по вопросам политики Дерек Шолле выразил г-ну Кобахидзе обеспокоенность «нынешней траекторией развития Грузии», безапелляционно заявив о «враждебной риторике» официального Тбилиси. Параллельно представитель Госдепа США Мэтью Миллер выпустил в мир, так сказать, тяжелую артиллерию, подчеркнув, что американский госсекретарь Энтони Блинкен внимательно следит за развитием событий в Грузии. Вслед за чем отметил осуждение Вашингтоном «ложного нарратива», используемого властями Грузии в целях антизападной риторики.

Тут как тут оказался небезызвестный Национальный фонд за демократию (NED) США, позволивший себе выражение «нагло» по отношению к правительству Грузии и с провоцированием местного населения на антивластные выступления.

4 мая Шолле высказал сожаление уже в свете «нахождения на весах» евроатлантических устремлений Грузии, почти слово в слово повторив сказанное в тот же день помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном. Какое беспрецедентное давление, однако! И чего здесь, интересно, больше, искренней заботы о грузинах, либо желания добиться от Тбилиси шагов, которые должны совпасть с желанием Белого дома?

Весьма симптоматично, однако, что непосредственно в США в 1938 году был принят «Акт о регистрации иностранных агентов» (FARA). Да, в своей основе он был направлен на недопущение распространения в стране нацистской пропаганды. Однако, одним из обоснований рождения этого документа называлась важность ответа «на усилившиеся лоббизм и пропаганду со стороны государств, причислявших Америку к числу своих потенциальных врагов».

Как отмечается, данный американский закон затрагивает физических и юридических лиц, которые, благодаря финансовой поддержке зарубежных государств, предпринимают усилия по воздействию на формирование общественного мнения в Соединенных Штатах, в том числе посредством попыток вбрасывания в социум фейковой информации. Мало того, данные лица и структуры (внимание!) в обязательной форме должны не только осуществлять регистрацию в Министерстве юстиции США, но и дважды в год отчитываться о получаемых суммах и тратах, вне зависимости от того, поступления происходят по линии других государств или НПО.

При этом требуется реализовывать маркировку материалов пропагандистского характера, именуемых «информационными». К тому же информацию необходимо сопровождать ремаркой о ее распространении по линии зарубежного субъекта.

И что, нужны ли к данному фону какие-то особые комментарии? Вопрос, конечно же, риторический.

Поэтому завершим статью констатацией более значимых нюансов, имевших место в последние дни в преломлении к Грузии, да и ко всему Южному Кавказу. Хотя, скорее, и в контексте более отдаленных регионов, завязанных на нашем ареале.

Все того же 3 мая, как о том сообщал Minval, было заявлено о завершении начатой год назад модернизации грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). А 4 мая Кобахидзе, подчеркнув значимость альтернативных маршрутов (в условиях глобального кризиса) «для международной стабильности, энергетической и продовольственной безопасности», актуализировал более тесное взаимодействие с партнерами по проекту «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС. Особое внимание он обратил на продвижение проектов подводного электроснабжения и интернет-кабеля в Черном море, паромных перевозок по Черному морю и т. д.

А потому внешним силам, которые столь рьяно ополчились на Тбилиси вследствие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», практически не противоречащего соответствующим документам, имеющим хождение в США и Франции, лучше задуматься о поддержке любых шагов, направленных на поддержание мира, стабильности и безопасности в Южно-Кавказском регионе. Благо, это однозначно необходимо не только для региональных стран (да и соседствующих с ними), но, безусловно, также для Вашингтона и Брюсселя.

Теймур Атаев