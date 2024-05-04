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Кобахидзе: Грузия ожидает более тесного взаимодействия с партнерами по проекту «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС

Кобахидзе: Грузия ожидает более тесного взаимодействия с партнерами по проекту «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС

Грузия ожидает более тесного взаимодействия с партнерами по проекту «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС.

Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР в Тбилиси.

«Мы продолжим инвестировать в многопрофильный региональный хаб Грузии, чтобы полностью использовать его потенциал. А на фоне глобального кризиса альтернативные маршруты имеют решающее значение для международной стабильности, энергетической и продовольственной безопасности. Принимая это во внимание, мы ожидаем более тесного взаимодействия с нашими партнерами для продвижения таких проектов, как подводное электроснабжение и интернет-кабель в Черном море, паромные перевозки по Черному морю и т. д.», – сказал он.

По его словам, необходимо поддерживать конкурентоспособность Грузии, и приоритетом является улучшение инфраструктуры в регионе.

«Мы строим коридоры восток-запад, юго-восток, юг-север, улучшая сообщение. И решающую роль в этих сегментах играют глубоководный порт Анаклия и Тбилисский международный аэропорт. Стоит отметить, что мы предусмотрели комплексную программу совершенствования железнодорожной системы, дальнейшего развития корпоративных систем», – добавил премьер-министр.

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