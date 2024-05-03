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Американский NED косвенно призвал грузин к революции

Американский NED косвенно призвал грузин к революции

Глава «Национального фонда демократии» (NED) США Дэймон Уилсон записал видеообращение к жителям Грузии, в котором заявил, что 2008 год остается «темным пятном» в контексте грузино-американского сотрудничества и признал недостаточную поддержку Грузии в прошлом.

«Несмотря на родство, которое мы с вами чувствуем, мы знаем, что подвели вас в прошлом. 2008 год стал темным пятном для многих из нас, лично для меня. Но неудачи нашего прошлого укрепляют нашу приверженность будущему Грузии сегодня. Это усиливает нашу поддержку грузин и их стремлений к суверенному, демократическому, европейскому будущему, просто к способности определять свою собственную судьбу», — сказал Уилсон.

Уилсон также косвенно призвал грузин к революции.

«Грузия – часть Европы. После нескольких дней жестокого сведения счетов с мирными демонстрантами я хотел бы обратиться к вам напрямую и сказать спасибо. Когда мы видим, как десятки тысяч из вас выходят на улицы с чувством мирного и свободного протеста, мы вспоминаем наш оптимизм, наша вера в Грузию укрепляется. Мы помним, почему мы полюбили Грузию», – отметил он.

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