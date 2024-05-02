Кобахидзе передумал лететь в США из-за ультиматума по законопроекту об иноагентах

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение парламентом законопроекта об иноагентах. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

«Премьер-министр Грузии был приглашен с визитом в США с тем условием, что до визита парламент Грузии временно приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуществление визита с условием не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, о чем детально было разъяснено послу США». – говорится в заявлении.