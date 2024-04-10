Путин поздравил мусульман России с праздником Рамазан

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Рамазан.

В своем поздравлении Путин отметил, что мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся, сообщает «РИА Новости».

Президент РФ добавил, что мусульманские организации созидательно участвуют в жизни страны, в реализации востребованных патриотических, просветительских, благотворительных инициатив, плодотворно взаимодействуют с государственными и общественными структурами, уделяют приоритетное внимание воспитанию подрастающего поколения.

Отметим, что мусульмане по всей России отмечают праздник Рамазан. В некоторых республиках страны, в том числе Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне на празднование отводится нерабочий день.

В Москве праздничная молитва проходит в Московской соборной мечети, Исторической мечети и Мемориальной мечети. Дополнительные площадки работают в Печатниках и Центре технических видов спорта. С праздничной проповедью традиционно выступает духовный лидер российских мусульман муфтий Равиль Гайнутдин.