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Торговля Турции с Россией резко упала из-за санкций

Торговля Турции с Россией резко упала из-за санкций

Торговля Турции с Россией значительно просела на фоне быстро расширяющихся санкций США и стран Евросоюза, пишет Bloomberg.

Экспорт продукции турецкого машиностроения в Россию за 2023-й год резко взлетел, однако в текущем году сохранения динамики ждать не стоит, предупредил президент союза машиностроителей Турции Кутлу Каравелиоглу.

«Ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок», — убежден эксперт.

По его прогнозу, продажи машиностроительной техники из Турции в РФ в 2024 году могут упасть на $1 млрд.

По предварительным данным турецкого Минторга, торговля с Россией по итогам первого квартала сократилась на 33,7% в годовом выражении.

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