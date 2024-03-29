В WhatsApp станет доступна новая опция

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В популярном мессенджере WhatsApp станет доступна опция, благодаря которой приложение будет определять новые контакты пользователя и предлагать начать чат с ними. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты портала рассказали, что WhatsApp внедрит новый раздел в списке чатов. «В этом разделе будут перечислены предлагаемые новые контакты из адресной книги для начала чата, что облегчит инициирование новых бесед», — говорится в статье.

По словам экспертов, новый раздел можно будет убрать в настройках в любое время в случае, если пользователи предпочитают не получать предложения о новых взаимодействиях. Новая функция находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения для устройств на базе Android.