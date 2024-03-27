Москва должна объясниться перед Баку

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В российском информационном пространстве — очередной «наезд» на Азербайджан. На сей раз в исполнении «широко известного в узких кругах» господина Карнаухова. Сей отставной службист вспомнил события, происшедшие несколько лет назад, и тоном опытного провокатора вопросил: «Хотел уточнить, вдруг кто знает, а как идёт расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Азербайджана, которые подбили наш вертолет четыре года назад в небе Армении при выполнении миротворческой миссии? А как идёт расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Азербайджана, которые расстреляли наших миротворцев в прошлом году?» После чего пытается изобразить что-то вроде аналитики: «Я про важные закономерности. Если ты однажды позволил убить и не наказал, то будет второе убийство. Если и потом ты не ответил, тебя перестают считать имеющим право на что либо, тем более на жизнь».

Можно, конечно, постараться разъяснить «диванному вояке» господину Карнаухову, что оба инцидента произошли в условиях реальных боевых действий, когда нервы напряжены, а риск «ошибки идентификации» возрастает в десятки раз. Нелишне просто посоветовать погуглить, что такое «дружественный огонь».

Наконец, напомнить, что, когда произошли упомянутые инциденты, Баку и Москва находились в тесном дипломатическом контакте, и поинтересоваться у господина Карнаухова: он что, официальным властям России вплоть до ее президента не доверяет? Или ему просто «хочется крови», и желательно азербайджанской?

Можно, наконец, просто отмахнуться: какое только бредовое «личное мнение» не приходится встречать на просторах интернета, а в особенности в ТГ-каналах. Но, во-первых, все происходит на фоне явной и масштабный антиазербайджанской кампании. Как уже рассказывал Minval, и Владимир Соловьёв, и медиа-структуры, подконтрольные Марго Симоньян, и некоторые ультранационалистические ТГ-каналы после теракта в «Крокус Сити» практически сразу же и без каких бы то ни было доказательств принялись сфабриковать «азербайджанский след» и устраивать дешёвые «наезды» на представителей азербайджанской диаспоры. Теперь же господин Карнаухов не просто встраивается в компанию – он расширяет тему. И устраивает наезд уже не на диаспору, а на Азербайджан как государство. Причём, не найдя никаких серьезных «прегрешений», пытается что-то изобрести на основе событий достаточно давних.

И что будет дальше? По примеру Армении конца восьмидесятых, где инсценировали случаи «отправлений» от присланного из Азербайджана сырья, теперь в России разного рода информационные провокаторы найдут «отравившихся» азербайджанскими яйцами и помидорами? Будут выдавать в СМИ результаты «телепатического анализа» и чтения мыслей, как с Мадлен Олбрайт?

А если серьёзно, то что происходит? Это уже точно не «передел рынков». И вряд ли исключительно активность «армянского лобби», которому по крайней мере никто не торопится сказать «цыц!». Тем более здесь не с работают ссылки на «личное мнение», «свободу слова» и т.д.

Так что хотелось бы узнать: какие силы стоят за нынешней кампанией фейковых «наездов»? Кто именно на территории России сегодня выполняет «заветную мечту» её противников на Западе и ведёт ситуацию к появлению «второго фронта» против РФ на Южном Кавказе? И самое главное, являются ли Московская декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и России, и соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности по-прежнему действующими документами? Азербайджан строго выполняет взятые на себя обязательства. И ждёт того же от партнёров.

Нурани, обозреватель