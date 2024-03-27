В России начались «облавы» на мигрантов (видео) |
Когда Армения планирует вернуть Азербайджану оккупированные села? |
США вновь призвали Украину не наносить удары по российским НПЗ |
Польский бригадный генерал скончался в результате удара по командному пункту ВСУ |
Баку выразил обеспокоенность предстоящей встречей Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен |
Вучич получил плохие новости «в последние 48 часов»: «Будет тяжело, как никогда» |
Турция отрицает военное сотрудничество с Израилем |
Так кто же взрывает «грязную бомбу» в Москве? |
В Женеве прошла презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29 (видео) |
Главное Странности

Москва должна объясниться перед Баку

Москва должна объясниться перед Баку

В российском информационном пространстве — очередной «наезд» на Азербайджан. На сей раз в исполнении «широко известного в узких кругах» господина Карнаухова. Сей отставной службист вспомнил события, происшедшие несколько лет назад, и тоном опытного провокатора вопросил: «Хотел уточнить, вдруг кто знает, а как идёт расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Азербайджана, которые подбили наш вертолет четыре года назад в небе Армении при выполнении миротворческой миссии? А как идёт расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Азербайджана, которые расстреляли наших миротворцев в прошлом году?» После чего пытается изобразить что-то вроде аналитики: «Я про важные закономерности. Если ты однажды позволил убить и не наказал, то будет второе убийство. Если и потом ты не ответил, тебя перестают считать имеющим право на что либо, тем более на жизнь».

Можно, конечно, постараться разъяснить «диванному вояке» господину Карнаухову, что оба инцидента произошли в условиях реальных боевых действий, когда нервы напряжены, а риск «ошибки идентификации» возрастает в десятки раз. Нелишне просто посоветовать погуглить, что такое «дружественный огонь».

Наконец, напомнить, что, когда произошли упомянутые инциденты, Баку и Москва находились в тесном дипломатическом контакте, и поинтересоваться у господина Карнаухова: он что, официальным властям России вплоть до ее президента не доверяет? Или ему просто «хочется крови», и желательно азербайджанской?

Можно, наконец, просто отмахнуться: какое только бредовое «личное мнение» не приходится встречать на просторах интернета, а в особенности в ТГ-каналах. Но, во-первых, все происходит на фоне явной и масштабный антиазербайджанской кампании. Как уже рассказывал Minval, и Владимир Соловьёв, и медиа-структуры, подконтрольные Марго Симоньян, и некоторые ультранационалистические ТГ-каналы после теракта в «Крокус Сити» практически сразу же и без каких бы то ни было доказательств принялись сфабриковать «азербайджанский след» и устраивать дешёвые «наезды» на представителей азербайджанской диаспоры. Теперь же господин Карнаухов не просто встраивается в компанию – он расширяет тему. И устраивает наезд уже не на диаспору, а на Азербайджан как государство. Причём, не найдя никаких серьезных «прегрешений», пытается что-то изобрести на основе событий достаточно давних.

И что будет дальше? По примеру Армении конца восьмидесятых, где инсценировали случаи «отправлений» от присланного из Азербайджана сырья, теперь в России разного рода информационные провокаторы найдут «отравившихся» азербайджанскими яйцами и помидорами? Будут выдавать в СМИ результаты «телепатического анализа» и чтения мыслей, как с Мадлен Олбрайт?

А если серьёзно, то что происходит? Это уже точно не «передел рынков». И вряд ли исключительно активность «армянского лобби», которому по крайней мере никто не торопится сказать «цыц!». Тем более здесь не с работают ссылки на «личное мнение», «свободу слова» и т.д.

Так что хотелось бы узнать: какие силы стоят за нынешней кампанией фейковых «наездов»? Кто именно на территории России сегодня выполняет «заветную мечту» её противников на Западе и ведёт ситуацию к появлению «второго фронта» против РФ на Южном Кавказе? И самое главное, являются ли Московская декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и России, и соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности по-прежнему действующими документами? Азербайджан строго выполняет взятые на себя обязательства. И ждёт того же от партнёров.

Нурани, обозреватель

Теги:
Из этой рубрики
Делегация Армении не присоединилась к заявлению с осуждением теракта в "Крокусе"
Странности

Делегация Армении не присоединилась к заявлению с осуждением теракта в «Крокусе»

2024/03/27, 15:54
Патриарх Кирилл: Русского национализма не существует
Странности

Патриарх Кирилл: Русского национализма не существует

2024/03/27, 14:02
Французы посмотрели в бинокль на азербайджанскую границу
Странности

Французы посмотрели в бинокль на азербайджанскую границу

2024/03/27, 13:45
Москва должна объясниться перед Баку
Странности

Москва должна объясниться перед Баку

2024/03/27, 12:28
США вновь призвали Украину не наносить удары по российским НПЗ
Странности

США вновь призвали Украину не наносить удары по российским НПЗ

2024/03/27, 10:41
Расизм во Франции набирает обороты (фото)
Странности

Расизм во Франции набирает обороты (фото)

2024/03/26, 23:15
Лукашенко опроверг заявления России о террористах из "Крокуса"
Странности

Лукашенко опроверг заявления России о террористах из «Крокуса»

2024/03/26, 17:29
Провокаторы на крови
Странности

Провокаторы на крови

2024/03/25, 23:36
Захарова считает американцев "самой напуганной нацией"
Странности

Захарова считает американцев «самой напуганной нацией»

2024/03/25, 01:04