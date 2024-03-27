Так кто же взрывает «грязную бомбу» в Москве?

130 Просмотров

Антиазербайджанская истерия в российском информационно-политическом пространстве продолжает набирать обороты. И особую активность здесь проявляют структуры, входящие в медиа-империю Марго Симоньян.

Так, вслед за «тележлобом» Владимиром Соловьёвым к раскрутке мифического «азербайджанского следа» в теракте в «Крокус Сити» подключается ТГ-каналы, связанные с ультранационалистическими кругами. Так, «ДШРГ Русич», известный своим пещерным национализмом, тоном опытного доносчика вещает: «В Москве таджики нашли всё снаряжение для подготовки теракта. Сами найти они его не могли, а значит им кто-то с этим помог. Кто-то – это спецслужбы Украины <…> Стоит один вопрос, где вся эта шваль взяла всё необходимое для мероприятия. Думать тут не надо, всё на поверхности. На рынке Садовод – огромной клоаке и уже каждый дурак знает, что найти там можно всё и вся». И вообще, мол, «надо давить» азербайджанскую «этномафию», которая, оказывается, «давно спелась» с украинцами. Вон, дескать, сколько азербайджанцев поехали воевать в Украину. О том, сколько азербайджанцев просто жили в Украине, имели украинское гражданство и, естественно, пошли на войну, авторы до носа не упоминают. Сей донос в своей ТГ-помойке оперативно перепостил не безызвестный ультранационалист Поздняков. Даже некий «Быков Роман Новосибирск» и тот советует силовикам «заняться рынком «Садовод»».

То, что владелец рынка Год Нисанов вообще не азербайджанец по национальности, никого не останавливает. Из него усиленно лепят пособника не то ИГИЛ, не то украинской разведки.

На помощь тут же подоспел и Семён Пегов, он же WarGonzo. Этот уже «воюет» с владельцами «Крокуса» — Агаларовыми, которых, не дожидаясь ни доказательств, ни экспертизы, обвиняет в «преступной халатности». В отличии от «тележлоба» Соловьева, у Пегова все же хватило ума не заявлять, будто бы свой развлекательный комплекс Агаларовы сожгли специально.

И вот на этом фоне уже другое прочтение получают показательные заявления думских депутатов о судьбе «Крокус Сити». Первоначально ходили разговоры, что сожженной террористами концертный комплекс будет обязательно восстановлен. Но теперь думские депутаты заголосили: «Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и веселые программы. Все-таки такое место траура. Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно» (заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко), «Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа» (депутат Татьяна Буцкая)…

И все бы ничего, но на Дубровке продолжает действовать Театральный центр, где 22 октября 2002 года террористы захватили заложников на мюзикле «Норд-Ост» и где тоже погибло 130 человек. 30 марта там, к примеру, приглашают зрителей на концерт «Дудук с оркестром». Но это, с точки зрения депутатов Госдумы, «норм», а вот возродить «Крокус Сити» — «не-воз-мож-но»?

И как это всё понимать? Что происходит? Вряд ли здесь подойдёт универсальное «объяснение» вроде «передела рынков». Пусть даже у многих в памяти «Черкизовский рынок» и база в Бирюлёво, все же время «рейдерских захватов», надо полагать, уже закончилось. Не говоря о том, что на фоне войны и санкций торгово-развлекательные центры – не самая привлекательная сфера бизнеса. О том, что большие торговые центры на фоне санкций могут вообще не выжить, в одном из своих интервью рассказывал не кто иной, как Эмин Агаларов.

Логично предположить, что «грязную бомбу» по адресу Азербайджана взрывает армянское лобби. Тем более что особую активность в антиазербайджанской деятельности проявляют структуры, находящиеся под контролем Марго Симоньян. Но не слишком ли большая «свобода рук» предоставлено сей особе и подконтрольным ей структурам? Официальные власти не могут не понимать: это не просто фейкометство. Речь идёт о прямом разжигание межнациональной розни на улицах Москвы. Более того, положение азербайджанцев в России – вопрос, имеющий понятную чувствительность для аудитории в Азербайджане.

И будем реалистами: по крайней мере на общественный климат в отношениях Баку и Москвы этот вопрос влияет самым непосредственным образом. Но если так, то почему уже официальной власти в России не спешат одёрнуть Марго Симоньян и её, пардон, шавок? Что, не понимают серьезности ситуации? Или за всей этой грязной вакханалией стоит, как принято сейчас говорить, «одна из башен Кремля»?

В таком случае вынуждены напомнить: на дворе уже не советские годы. И Азербайджан – состоявшееся суверенное государство. В Баку тоже отслеживают тренды, делают выводы и готовят ответные шаги. Которые далеко не всегда выражаются в вызовах дипломатов, нотах протеста и т.д.

Нурани, обозреватель