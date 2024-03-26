Сийярто: Заявления об отправке войск НАТО в Украину приближают третью мировую

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Заявления от имени стран – членов НАТО о возможности отправки на Украину воинских контингентов приближают риск начала третьей мировой войны. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«В такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение. Поэтому когда речь идет о возможности ввода войск в Украину от имени некоторых стран – членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой. Ужасающий риск начала третьей мировой войны приближается», – отметил Сийярто.

В связи с этим Венгрия будет призывать своих коллег и союзников воздерживаться от любых заявлений и действий, которые могут приблизить риск начала мировой войны, добавил министр. «Я думаю, что в Европе становится все больше и больше людей, – и когда я говорю «люди», я не ставлю знак равенства с политическими лидерами, – которые начинают рационально подходить к этой проблеме, и все больше и больше людей склонны выступать против действий, которые повышают риск эскалации», – подчеркнул он.