Токаев: Растет роль Азербайджана и Казахстана в продвижении трансконтинентальной торговли

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В новых геополитических реалиях роль Азербайджана и Казахстана в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии и Южного Кавказа.

Об этом перед приездом в Азербайджан в интервью газете «Азербайджан» и информационному агентству АПА заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Поэтому Казахстан, как и Азербайджан, проводит активную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Не буду скрывать, это для нас стратегическая задача.

До 2030 года мы намерены отремонтировать 11 тыс. км и построить более 5 тыс. км новых железных дорог. Это значительно повысит транспортные возможности страны.

Сегодня роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла. Об этом свидетельствует и объем грузоперевозок по данному маршруту, который в 2022 году увеличился в 2 раза, а в 2023 году – еще на 65% до 2,7 млн тонн грузов (2022 г. – 1,7 млн. тонн).

В перспективе мы ожидаем, что этот уровень достигнет 10 млн тонн. Для этого есть как спрос, так и технологические возможности. Поэтому Астана и Баку предпринимают комплексные шаги в этой сфере. Наглядным свидетельством этого может служить принятая в конце 2022 года Дорожная карта по синхронному устранению т.н. «узких мест» и развитию Срединного коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годы (подписана в ноябре 2022 г. в Актау).

Особое внимание будет уделено масштабной модернизации наших морских портов на Каспийском побережье.

Кроме того, для увеличения объемов перевозок грузов железнодорожными организациями Казахстана, Азербайджана и Грузии создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате «единого окна».

По маршруту будут применяться самые последние цифровые технологии. Для этого мы привлекли транснациональную сингапурскую компанию PSA, разработавшую бесшовный цифровой коридор.

Мы активно сотрудничаем с такими мировыми игроками как Huawei, Wabtec, Alstom по внедрению инновационных решений в сфере железнодорожного транспорта. Они сделают отрасль более конкурентоспособной и эффективной.

Перспективным также видится дальнейшее развитие маршрута и его сопряжение с другими транспортными коридорами, что обеспечит дополнительные условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном, странами Центральной Азии, ЕАЭС и Китаем.

В целом, ТМТМ имеет большой потенциал, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого важного проекта весьма значительна. Развитие данной артерии будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции наших стран в качестве связующего моста между Востоком и Западом», – отметил Токаев.