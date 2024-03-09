Ахсан Хамид: Мусульмане сталкиваются с визовыми запретами

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Из-за дискриминации в политической сфере мусульмане сталкиваются с визовыми запретами.

Об этом заявил исполнительный директор Центра политических исследований Ахсан Хамид этом во время панельных дискуссий на международной научной конференции «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году», проходящей в Баку

«Мы наблюдаем рост исламофобии в Европе. Мусульман выставляют в таком свете будто они представляют угрозу и опасность. Возникло чувство идеологической враждебности. Западные СМИ выделяются своим предвзятым подходом к этому вопросу. Они используют исламофобию как политический инструмент для сбора голосов на выборах», – сказал он.

В Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция «Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году», посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.