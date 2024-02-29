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Лидер ЛДПР пригрозил НАТО ядерной войной

Лидер ЛДПР пригрозил НАТО ядерной войной

Возможное столкновения НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем — ядерной войной и апокалипсисом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.

«Остин (шеф Пентагона) не понимает одного: «возможное» столкновение НАТО с Россией в лучшем случае закончится распадом НАТО, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом», — сказал он РИА Новости.

Слуцкий подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но в случае нападения на страну отпор будет мгновенным, а последствия для интервентов — трагичными.

Он назвал заявление главы Пентагона Ллойда Остина манипуляциями на грани адекватности.

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