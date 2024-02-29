В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией

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Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Такое заявление 29 февраля сделал шеф Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Палате представителей США, посвященных его госпитализации в начале января.

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал он.

Кроме того, высказался министр обороны, успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте вызывают тревогу. Остин считает, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.