Азербайджан запустит программу по развитию электромобильности |
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику |
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией |
Украина уничтожила еще два вражеских Су-34 |
В Ходжалы обнаружили останки еще одного несовершеннолетнего |
Эксперт: Париж тянет щупальца на Южный Кавказ, их надо рубить |
Макрон не шутил об отправке войск в Украину |
Нетаньяху: Азербайджан и Израиль связывают теплые отношения |
Баку и Вашингтон обсудили расширение ЮГК |
Главное Армия

В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией

В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией

Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Такое заявление 29 февраля сделал шеф Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Палате представителей США, посвященных его госпитализации в начале января.

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал он.

Кроме того, высказался министр обороны, успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте вызывают тревогу. Остин считает, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.

Теги:
Из этой рубрики
Украина в феврале сбила 13 вражеских самолетов
Армия

Украина в феврале сбила 13 вражеских самолетов

2024/03/01, 00:06
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику
Армия

Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику

2024/02/29, 23:52
Перестановки в украинской армии продолжаются
Армия

Перестановки в украинской армии продолжаются

2024/02/29, 23:16
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией
Армия

В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией

2024/02/29, 21:48
Украина уничтожила еще два вражеских Су-34
Армия

Украина уничтожила еще два вражеских Су-34

2024/02/29, 20:57
Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку (видео)
Армия

Принятые на вооружение азербайджанской армии ударные БПЛА «Акынджы» провели воздушную разведку (видео)

2024/02/29, 13:04
Командование объединенных сил НАТО проводит в Баку курс для военнослужащих
Армия

Командование объединенных сил НАТО проводит в Баку курс для военнослужащих

2024/02/29, 10:42
Forbes: Украина уничтожает вражеские самолеты посредством Patriot и NASAMS
Армия

Forbes: Украина уничтожает вражеские самолеты посредством Patriot и NASAMS

2024/02/29, 00:32
Атталь допустил отправку французских военных в Украину
Армия

Атталь допустил отправку французских военных в Украину

2024/02/29, 00:05